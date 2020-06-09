Пограничники задержали крупную партию анаболиков в Челябинской области
Сотрудники Пограничного управления ФСБ проверяли грузовик на пункте пропуска Бугристое, что в Троицком районе, и обнаружили партию анаболиков. По документам водитель вез компьютерные запчасти, а на деле — десятки тысяч запрещенных препаратов.
— 307 капсул с жидкостью по 10 мл каждая, 19 тысяч упаковок таблеток, 581 ампула объемом 1 мл каждая. Всего 63 наименования продукции иностранного производства, — рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области. — По предварительным оценкам, препараты могут содержать сильнодействующие вещества, входящие в список запрещенных на территории РФ.
Груз передали полицейским для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.
СПРАВКА КП
Анаболические препараты способствуют наращиванию мышц, повышают выносливость, придают сил. Спортсмены употребляют их, как допинг. Но чрезмерное применение анаболиков сильно вредит организму.
Пограничники задержали партию анаболиков в Челябинской области.Видео: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области
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ИСТОЧНИК KP.RU