2020-06-09T11:28:52+03:00
Общество

Пограничники задержали крупную партию анаболиков в Челябинской области

Их пытались перевести через границу под видом компьютерных запчастей
Валентина ВАГАНОВА
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В грузовике нашли десятки тысяч опасных препаратов. Фото: Пограничное управление ФСБ России по Челябинской областиВ грузовике нашли десятки тысяч опасных препаратов. Фото: Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области
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Сотрудники Пограничного управления ФСБ проверяли грузовик на пункте пропуска Бугристое, что в Троицком районе, и обнаружили партию анаболиков. По документам водитель вез компьютерные запчасти, а на деле — десятки тысяч запрещенных препаратов.

— 307 капсул с жидкостью по 10 мл каждая, 19 тысяч упаковок таблеток, 581 ампула объемом 1 мл каждая. Всего 63 наименования продукции иностранного производства, — рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области. — По предварительным оценкам, препараты могут содержать сильнодействующие вещества, входящие в список запрещенных на территории РФ.

Груз передали полицейским для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.

СПРАВКА КП

Анаболические препараты способствуют наращиванию мышц, повышают выносливость, придают сил. Спортсмены употребляют их, как допинг. Но чрезмерное применение анаболиков сильно вредит организму.

Пограничники задержали партию анаболиков в Челябинской области.Видео: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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