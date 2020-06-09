Пограничники задержали крупную партию анаболиков в Челябинской области

9 Июнь 2020 2020-06-09T11:28:52+03:00

В грузовике нашли десятки тысяч опасных препаратов. Фото: Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области

Их пытались перевести через границу под видом компьютерных запчастей

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Пограничного управления ФСБ проверяли грузовик на пункте пропуска Бугристое, что в Троицком районе, и обнаружили партию анаболиков. По документам водитель вез компьютерные запчасти, а на деле — десятки тысяч запрещенных препаратов.

— 307 капсул с жидкостью по 10 мл каждая, 19 тысяч упаковок таблеток, 581 ампула объемом 1 мл каждая. Всего 63 наименования продукции иностранного производства, — рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области. — По предварительным оценкам, препараты могут содержать сильнодействующие вещества, входящие в список запрещенных на территории РФ.

Груз передали полицейским для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.

СПРАВКА КП

Анаболические препараты способствуют наращиванию мышц, повышают выносливость, придают сил. Спортсмены употребляют их, как допинг. Но чрезмерное применение анаболиков сильно вредит организму.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/783941" frameborder="0"></iframe> Пограничники задержали партию анаболиков в Челябинской области.Видео: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU