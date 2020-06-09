2020-06-09T12:26:11+03:00
Общество

В Челябинске без вести пропали две молодые девушки

Публикуем приметы разыскиваемых
Ирина ФАДЮШИНА
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Ирина Давлетчина (слева) и Галина Богданович пропали без вести. Фото: Артем Килькин, ГУ МВД по Челябинской областиИрина Давлетчина (слева) и Галина Богданович пропали без вести. Фото: Артем Килькин, ГУ МВД по Челябинской области
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Полиция разыскивает двух несовершеннолетних девушек, сбежавших из социальных центров. 17-летняя Галина Богданович пропала без вести в конце февраля. Девушка воспитывалась в социально-реабилитационном центре.

— Приметы разыскиваемой: на вид 16-17 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы черные, глаза карие. Была одета в шапку серого цвета, пуховик черный с мехом, брюки и сапоги черного цвета, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Если вы знаете, где находится Галина Богданович, обратитесь в отдел полиции «Калининский»: 772-14-14, 89511109022, 89507204687, либо 02.

Вторая пропавшая — 16-летняя Ирина Давлетчина. В конце мая девочка сбежала из социального Центра по улице Солнечная.

— На вид 16-17 лет, рост 145 см, плотного телосложения, волосы русые крашенные до плеч, глаза карие. Была одета в футболку светлого цвета, джинсовые брюки голубого цвета, белые кроссовки.

Граждан, располагающих информацией о местонахождении Ирины Давлетчиной, просят сообщить по телефонам отдела полиции «Курчатовский»: 742-13-69, 02 либо 89507419000, 89518044899.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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