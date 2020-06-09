Водитель вылетел через лобовое: грузовик с поднятым кузовом врезался в мост в Челябинской области
ДТП произошло днем 9 июня на федеральной трассе М-5 возле Чебаркуля. Грузовик с поднятым кузовом зацепил мост и встал «на дыбы». От удара водителя выбросило из кабины через лобовое стекло.
— Водителю оказали медицинскую помощь. Установлено, что ему 44 года, он гражданин Армении, сейчас проживает Челябинске. Работает водителем грузового автомобиля в коммерческой организации, — рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.
В аварии сейчас разбираются госавтоинспекторы. По кадрам с места ДТП видно, что грузовик пытаются убрать с трассы, движение не перекрыто.
На трассе М-5 в Челябинской области грузовик с поднятым кузовом врезался в мост.Видео: Управление ГИБДД по Челябинской области
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ИСТОЧНИК KP.RU