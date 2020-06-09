Владимир Путин поддержал предложения Алексея Текслера

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:50:22+03:00

Губернатор Челябинской области инициировал шаги по развитию федеральной системы занятости и поддержке экономики

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Глава государства утвердил перечень поручений по итогам майского совещания, посвященного стабилизации положения на рынке труда. Путин распорядился увеличить с 1 мая на три месяца минимальный размер пособия по безработице до 4,5 тыс. руб. Продлена выплата пособий безработным до 1 октября.

Президент одобрил предложения, озвученные губернатором Челябинской области. Они касаются развития системы занятости и поддержки моногородов.

Право на доплату в три тыс. руб. к пособию по безработице распространится на каждого несовершеннолетнего ребенка одному из родителей.

Еще одно одобренное предложение Текслера: предпринимателям, закрывшим дело после 1 марта и зарегистрированных как безработные, до 1 октября положено пособие максимального размера.

На совещании губернатор предложил заключать контракты службами занятости с вузами и ссузами по переобучению безработных без длительных конкурсных процедур. Новация одобрена.

Прорабатывается вопрос создания «цифровой службы мобильной занятости» для помощи ищущим работу и работодателям. Трудовые отношения можно будет оформить в режиме онлайн.

Правительство РФ рассмотрит предложение Текслера по поддержке моногородов. Их в области 16. Губернатор предложил распространить меры поддержки системообразующих организаций на градообразующие предприятия в моногородах. Например, по льготному кредитованию.

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ИСТОЧНИК KP.RU