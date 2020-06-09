«Это не космическая станция!». В Нагайбаке Текслер устроил разнос за очистные

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:28:56+03:00

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Во вторник, 8 июня, губернатор Челябинской области работает в Нагайбакском районе. Один из пунктов программы — визит на очистные сооружения — один из самых проблемных местных объектов. 10 лет назад был готов проект, но подрядчик исчез вместо со всей документацией.

Того гляди, грянет экологическая катастрофа, ведь неочищенные канализационные стоки сливаются в реку Гумбейку. Имущество, между тем, под арестом. Ни продать, ни достроить очистные нельзя.

Губернатор заявил, что берет вопрос модернизации очистных под свой контроль.

— Проект разработан в 2010 году. Спустя два года он перешел в практическую плоскость. Семь лет назад появился контракт с подрядчиком. Но он уже два года в бегах, — разложил ситуацию на составляющие глава региона. — Проект можно было бы быстро восстановить. Это не космическая станция. Вы десять лет строите объект, крайне важный. И мы сейчас стоим у разбитого корыта. Как вы смотрите людям в глаза, сливая канализацию в реку. Ведь проект-то простой. Деньги регион давал каждый раз, но видели только половину от исполнения. На предыдущее руководство можно много что списать, но меня это не устраивает. Приехал бы я через год, значит, через год бы начали заниматься вопросом? Это меня не устраивает!

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ИСТОЧНИК KP.RU