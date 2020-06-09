2020-06-09T13:36:33+03:00
Общество

Мина и гробы: в Челябинске составили рейтинг необычного мусора, который жители выкидывают на свалку

В него вошли шесть странных «находок»
Валентина ВАГАНОВА
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Выброшенные на мусорку гробы испугали жителей. Фото: Центр коммунального сервисаВыброшенные на мусорку гробы испугали жителей. Фото: Центр коммунального сервиса
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Центр коммунального сервиса подготовил рейтинг из шести неожиданных предметов, найденных на контейнерных площадках в Челябинске. Начнем с конца.

6 местоогромный пень дуба, которому, судя по годовым кольцам, более двухсот лет. В ЦКС напоминают, выбрасывать пни, спилы деревьев и ветки на мусорку нельзя. Их нужно утилизировать особым образом. Поэтому накануне субботников ЦКС заключает с коммунальщиками отдельные договоры на вывоз мусора.

5 местотреснувшая бетонная плита. Строительный мусор, кстати, тоже нельзя выбрасывать на контейнерную площадку.

4 место — ртутьсодержащие приборы: это люминесцентные лампы, градусники, тонометры. Два последних нужно сдавать в Центр гражданской обороны по адресу: Механическая, 65.

А такой «мусор» вытаскивали из контейнера саперы. Фото: Центр коммунального сервиса

А такой «мусор» вытаскивали из контейнера саперы. Фото: Центр коммунального сервиса

3 место — трупы животных. Их тоже нужно правильно утилизировать: перерабатывать, сжигать или захоранивать в специальных местах. Иначе возникнет риск развития инфекций.

2 место — гробы. Их обнаружили на контейнерной площадке в Миассе в прошлом году. Как уточнили в ЦКС, формально эти отходы не нарушают закон по обращению с твердыми коммунальными отходами. Но жителей они испугали, и перевозчик поторопился вывезти их.

1 место — самой необычной и при этом опасной находкой стала боевая мина. Ее обнаружили в контейнере этой зимой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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