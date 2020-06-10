В Кургане молодожены придумали, как пригласить гостей на свадьбу в обход ограничений

10 Июнь 2020 2020-06-09T13:44:31+03:00

Свадьбу в кургане показывали в соцсетях. Фото: Коронавирус. Оперштаб Курганской области/vk.com

В результате в загсе «побывали» десятки людей

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В Кургане действует строгий режим ограничений, но молодожены не стали отказываться от приглашения гостей. Свадьбу устроили в соцсетях.

Пара провела онлайн-трансляцию для родственников и друзей прямо из ЗАГСа. Как отметили в отделе управления ЗАГС Курганской области, за все время ограничений, введенных из-за коронавируса, это была первая онлайн-свадьба.

Сейчас в Курганской области приостановлены торжественные церемонии. Регистрации проводятся, но без присутствия гостей.

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ИСТОЧНИК KP.RU