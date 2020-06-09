Райффайзенбанк вступил в программу льготного кредитования системообразующих предприятий

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:47:08+03:00

Ставка по кредиту в рамках программы на период субсидирования не превышает 5%

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Райффайзенбанк стал участником государственной программы льготного кредитования системообразующих предприятий и их дочерних обществ. Ставка по кредиту в рамках программы на период субсидирования не превышает 5%.

В рамках программы системообразующие предприятия и их дочерние общества из определенных отраслей могут обратиться за кредитом на пополнение оборотных средств на сумму до 3 млрд рублей и сроком до 36 месяцев с периодом субсидирования один год. Предприятия могут использовать кредит на оплату труда, страховых взносов, налогов, сборов, иных платежей в бюджетную систему, аренды помещений и оборудования, ремонта оборудования, коммунальных услуг, топливно-энергетических ресурсов и услуг связи, транспортных расходов, финансирования опытно-конструкторских работ и так далее.

— Участие в государственных программах поддержки корпоративного бизнеса — один из приоритетов Райффайзенбанка. Нам важно, что наши корпоративные клиенты получают все необходимые им финансовые инструменты в любой период времени. Текущая программа направлена на поддержку компаний в сложный экономический период и обеспечивает широкому кругу системообразующих предприятий и их дочек доступ к льготному финансированию, — прокомментировал руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка Дмитрий Средин.

Льготные кредиты в рамках программы будут доступны компаниям и их «дочкам», работающим в таких отраслях, как автопром, авиация, машиностроение, фармацевтика, медицина, металлургия, оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, транспорт, т.д.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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ИСТОЧНИК KP.RU