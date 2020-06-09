2020-06-09T14:19:54+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ предлагает новую памятную серебряную монету «КАЛИНИНГРАД»

На монете изображены семь главных достопримечательностей Калининграда и Калининградской области
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Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам новую памятную монету, посвященную городу с интереснейшей 765-летней историей, анклаву Российской Федерации в ЕвропеКалининграду.

На монете изображены семь главных достопримечательностей Калининграда и Калининградской области.

На аверсе — цветное изображение современного герба города, а также название государства — эмитента на английском языке «Republic of Cameroon». Чеканка — Московский Монетный двор Гознака.

На реверсе — рельефное изображение легендарного барка «Крузенштерн», главных исторических ворот города — Королевских ворот, Кафедрального собора, единственного в мире Музея янтаря, памятников Николаю Чудотворцу и Пионерам океанического лова, а также памятника императрице Елизавете Петровне, в центре — цветное изображение всемирно известной Куршской косы.

Масса чистого серебра в монете — 1,0 тройская унция (31,1 грамма) пробы 925/1000.

Упаковка — дизайнерская открытка с изображениями достопримечательностей со вставкой монеты и текстами на русском и английском языках.

Монета будет интересна не только коллекционерам и жителям города, но и станет уникальным сувениром для многочисленных туристов, приезжающих в Калининград.

Стоимость монеты — 4900 рублей.

Приобрести или заказать монету можно в отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в следующих городах: Калининград, Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи, Самара, Ульяновск, Ижевск, Тамбов, Смоленск.

Узнать адреса отделений, а также получить более подробную информацию о памятных и инвестиционных монетах можно по телефону 8-800-250-57-57 (бесплатный звонок по России) и 8 (495) 788-61-76.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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