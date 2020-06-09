2020-06-09T14:46:41+03:00
Происшествия

«Пострадали новый пирс и яхта»: ночная вечеринка на Увильдах обернусь крупным пожаром

Причиной мог стать грандиозный салют на 278 залпов
Ирина ФАДЮШИНА
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Причиной пожара мог стать салютПричиной пожара мог стать салютФото: Анна САДОВНИКОВА
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Крупный пожар произошел сегодня ночью в СНТ «Ветеран-1» близ озера Увильды. Как сообщают местные жители, компания отдыхающих праздновала День рождения и запустила грандиозный салют из 278 залпов.

— Сгорело четыре дома, две бани. Пострадал новый пирс и яхта. Салютующие даже не вызвали пожарных и смотались. Хозяева ли они дома, или арендовали его, неизвестно, — сообщают очевидцы.

В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области уточнили: пострадали два дома и две бани. Сообщение о пожаре поступило 1:14, первое подразделение прибыло через две минуты. Тушение пожара продолжалось до 4:00.

К счастью рядом оказался водоем — озеро Садок, оттуда брали воду для тушения.

— Большая площадь возгорания — каждый дом по 100 «квадратов» и по 18 «квадратов» бани, — рассказали в пресс-службе МЧС.

Более подробную информацию о тушении пожара обещали уточнить позднее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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