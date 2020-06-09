«Пострадали новый пирс и яхта»: ночная вечеринка на Увильдах обернусь крупным пожаром
Крупный пожар произошел сегодня ночью в СНТ «Ветеран-1» близ озера Увильды. Как сообщают местные жители, компания отдыхающих праздновала День рождения и запустила грандиозный салют из 278 залпов.
— Сгорело четыре дома, две бани. Пострадал новый пирс и яхта. Салютующие даже не вызвали пожарных и смотались. Хозяева ли они дома, или арендовали его, неизвестно, — сообщают очевидцы.
В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области уточнили: пострадали два дома и две бани. Сообщение о пожаре поступило 1:14, первое подразделение прибыло через две минуты. Тушение пожара продолжалось до 4:00.
К счастью рядом оказался водоем — озеро Садок, оттуда брали воду для тушения.
— Большая площадь возгорания — каждый дом по 100 «квадратов» и по 18 «квадратов» бани, — рассказали в пресс-службе МЧС.
Более подробную информацию о тушении пожара обещали уточнить позднее.
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ИСТОЧНИК KP.RU