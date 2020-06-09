2020-06-09T14:49:13+03:00
Общество

Часть Челябинска на целый день останется без холодной воды

Мы узнали, кому нынче вечером стоит сделать запасы
Лидия ПЕСКОВА
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Воду отключат до полуночи.Воду отключат до полуночи.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В среду, 10 июня, специалисты МУП «ПОВВ» будут менять задвижку на водоводе. Из-за этого в жилых домах Тракторозаводского района на целый день отключат холодную воду.

— Подача воды будет прекращена в северо-восточной части Тракторозаводского района, Чурилово и ОПМС-42, в том числе и на социальные объекты. С полным перечнем домов можно ознакомиться на сайте МУП «ПОВВ» в разделе «Отключения», — сообщает пресс-служба администрации города.

Кроме того, в связи с проведением работ, часть жилого сектора будет на пониженном давлении — здесь понизится напор воды.

Работы начнутся 10 июня в 9.00 и продлятся до 24.00 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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