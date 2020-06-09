Алексей Текслер вручил главе Нагайбакского района синюю папку

9 Июнь 2020 2020-06-09T14:51:38+03:00

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Во вторник, 8 июня, во время рабочей поездки в Нагайбакский район губернатор Алексей Текслер вручил главе муниципалитета синюю папку. В ней собраны проблемные темы, решить которые предстоит Ивану Сурменеву.

Больше всего нареканий к главе по состоянию ЖКХ. Алексей Текслер на особый контроль поставил вопрос модернизации очистных сооружений. Проект строительства был разработан 10 лет назад, но до сих пор неочищенные канализационные стоки льются в реку Гумбейку.

Еще одна тема: нехватка медицинских кадров в районной больнице. Штат не заполнен и наполовину. Властям нужно активнее работать с региональным минздравом, приглашать выпускников медицинского вуза и медучилищ.

Дороги, газификация, доли перед поставщиками энергоресурсов, неразвитая в поселках инфраструктура — работы местным чиновникам хватит.

Кстати, в окончании визита Алексей Текслер проинспектировал ремонт дороги Фершампенуаз — Петропавловский протяженностью почти 50 км. Цена вопроса в 2020-21 гг — 152,9 млн руб.

ИСТОЧНИК KP.RU