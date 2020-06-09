«Салют — не основная версия»: новые подробности ночного пожара на Увильдах
Пожар в СНТ «Ветеран-1» близ озера Увильды, в результате которого сгорели два коттеджа и две бани, начался после того, как отдыхающие уехали.
— Возгорание произошло на территории участка. Его заметили соседи и приняли меры. Первыми на место прибыли сотрудники добровольной пожарной охраны, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Пострадали два коттеджа и две бани. Фото: Милана Одольская
Информация о том, что огонь перекинулся на новый пирс и яхту, о чем сообщили очевидцы, пока не подтверждается. Сейчас причины пожара выясняет испытательная пожарная лаборатория МЧС. Пока пожар не связывают с запуском салютов.
— Это не основная версия, — уточнили в МЧС.
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ИСТОЧНИК KP.RU