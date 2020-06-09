2020-06-09T16:34:45+03:00
Происшествия

Экс-замглава района в Челябинской области получил два года условный срок за мошенничество

Мужчине также придется выплатить 20 тысяч штрафа
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Приговор еще не вступил в законную силуПриговор еще не вступил в законную силуФото: Алексей БУЛАТОВ
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50 тысяч рублей — именно из-за такой суммы бывший замглавы Нагайбакского района Ивана Фархутдинова приговорили к двум годам условного срока. Экс-чиновника признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения.

По информации от региональной прокуратуры, в сентябре 2017 года во время работы в администрации, экс-чиновник потребовал от исполнителя работ выплатить 50 тысяч рублей за подписание актов выполненных работ по благоустройству сквера в селе Фершампенуаз. При этом документы уже были подписаны главой поселения.

Мужчина признал вину в суде, а также вернул 50 тысяч рублей ущерба. Кроме того, бывшему чиновнику предстоит выплатить еще и штраф в размере 20 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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