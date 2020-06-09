Экс-замглава района в Челябинской области получил два года условный срок за мошенничество
50 тысяч рублей — именно из-за такой суммы бывший замглавы Нагайбакского района Ивана Фархутдинова приговорили к двум годам условного срока. Экс-чиновника признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения.
По информации от региональной прокуратуры, в сентябре 2017 года во время работы в администрации, экс-чиновник потребовал от исполнителя работ выплатить 50 тысяч рублей за подписание актов выполненных работ по благоустройству сквера в селе Фершампенуаз. При этом документы уже были подписаны главой поселения.
Мужчина признал вину в суде, а также вернул 50 тысяч рублей ущерба. Кроме того, бывшему чиновнику предстоит выплатить еще и штраф в размере 20 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU