2020-06-09T16:54:00+03:00
Общество

Увеличение детского пособия в Курганской области 2020: какой размер, с какого числа, будет ли перерасчет

Увеличение детского пособия в Курганской области 2020: с какого числа, сколько составляет,
Сергей ГРУШАКОВ
Поделиться:
Детское пособие увеличат уже в июнеДетское пособие увеличат уже в июнеФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Курганской области увеличат размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, которое получают неработающие родители за первенца. Из резервного фонда Правительства России на эти цели региону выделено более 60 миллионов рублей. Так решили поддержать тех, кто пострадал из-за эпидемии коронавируса. «Комсомольская правда» выяснила все про увеличение детского пособия в Курганской области 2020: с какого числа, сколько составляет, будет ли перерасчет.

— Раньше минимальные выплаты на первенца и на остальных детей отличались: на первого ребенка платили меньше, чем на каждого последующего. Теперь же на любого ребенка, каким бы по счету он ни появился в семье, минимальный размер пособия предусмотрен один и тот же. В Курганской области с учетом уральского коэффициента он составит 7 тысяч 764 руб. 80 коп. До внесения изменений эта выплата составляла 3 тысячи 882 рубля 14 коп., — сообщили в правительстве Курганской области.

Увеличение будет уже с июня. Всем, кто уже в этом месяце получил пособие, сделают доплату.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Увеличение детского пособия в Курганской области 2020: какой размер, с какого числа, будет ли перерасчет
Экс-замглава района в Челябинской области получил два года условный срок за мошенничество
«Салют — не основная версия»: новые подробности ночного пожара на Увильдах
ВТБ в мае нарастил продажи розничных кредитов на 14%
Алексей Текслер вручил главе Нагайбакского района синюю папку
Часть Челябинска на целый день останется без холодной воды
«Пострадали новый пирс и яхта»: ночная вечеринка на Увильдах обернусь крупным пожаром
Банк УРАЛСИБ предлагает новую памятную серебряную монету «КАЛИНИНГРАД»
Райффайзенбанк вступил в программу льготного кредитования системообразующих предприятий
Мина и гробы: в Челябинске составили рейтинг необычного мусора, который жители выкидывают на свалку
«Это не космическая станция!». В Нагайбаке Текслер устроил разнос за очистные
Владимир Путин поддержал предложения Алексея Текслера