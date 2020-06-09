Увеличение детского пособия в Курганской области 2020: какой размер, с какого числа, будет ли перерасчет

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:54:00+03:00

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В Курганской области увеличат размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, которое получают неработающие родители за первенца. Из резервного фонда Правительства России на эти цели региону выделено более 60 миллионов рублей. Так решили поддержать тех, кто пострадал из-за эпидемии коронавируса. «Комсомольская правда» выяснила все про увеличение детского пособия в Курганской области 2020: с какого числа, сколько составляет, будет ли перерасчет.

— Раньше минимальные выплаты на первенца и на остальных детей отличались: на первого ребенка платили меньше, чем на каждого последующего. Теперь же на любого ребенка, каким бы по счету он ни появился в семье, минимальный размер пособия предусмотрен один и тот же. В Курганской области с учетом уральского коэффициента он составит 7 тысяч 764 руб. 80 коп. До внесения изменений эта выплата составляла 3 тысячи 882 рубля 14 коп., — сообщили в правительстве Курганской области.

Увеличение будет уже с июня. Всем, кто уже в этом месяце получил пособие, сделают доплату.

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ИСТОЧНИК KP.RU