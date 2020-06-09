Коронавируса нет: на пляжах Челябинска не соблюдаются карантинные ограничения
Спасатели от коронавируса не спасут: челябинцы пожаловались на нарушение карантинных ограничений на пляжах. По словам жителей, никакие санитарные меры не соблюдаются, при чем на платном пляже.
Как сообщают читатели «Челябинск Сегодня», на месте отдыха, организованном у Первого озера, работает детский бассейн, где ребята развлекаются без ограничений. Маски, перчатки и антисептики практически не используются, а для взрослых и вовсе организована развлекательная программа.
При этом на пляже организован пост матросов-спасателей. Напомним, что в Челябинской области уже длительное время продолжается прирост заболевших COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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