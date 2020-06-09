2020-06-09T17:35:57+03:00
Общество

Погода в Челябинске на 10 июня 2020: день простоять и ночь продержаться

Какой будет погода в Челябинске 10 июня 2020 года
Лидия ПЕСКОВА
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В любой одежде завтра будет жарко.В любой одежде завтра будет жарко.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Историки говорят, что именно в этот день была основана студия «Союзмульфильм», запатентована шариковая ручка, а между Питером и Москвой запущен фирменный поезд «Красная стрела». Но у нас есть и собственный повод для гордости — это погода. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске 10 июня 2020 года.

Грядущая ночь, по прогнозам синоптиков Челябинского гидрометцентра, ожидается самой теплой с начала весны. Температура может держаться на уровне +16 градусов. А после этого горожан ждет настоящее пекло: до +33 градусов днем. Рекорд для этого лета! День будет ясным, безветренным и без осадков. Словом, самый тяжелый для тех, кто еще не отправился в отпуск.

Есть хорошая новость: горожанам осталось только день простоять и еще ночь продержаться, а потом станет легче. В четверг синоптики обещают кратковременный дождик. А существенно похолодает в субботу, 13 июня: дневная температура в Челябинске опустится до +20.

В среду, 10 июня 2020 года, в Челябинске сохранятся неблагоприятные метеоусловия. Пережить летний смог да помогут вам медицинские маски.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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