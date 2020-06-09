В Курганской области продлили запрет на въезд по трассам из трех регионов

9 Июнь 2020 2020-06-09T17:37:25+03:00

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В Курганской области из-за ситуации с коронавирусом продлили запрет на проезд по нескольким региональным трассам. Об этом сообщили в департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ региона.

До 30 июня запрещено движение на границе с Челябинской областью по трассам Сафакулево — Сарт-Абдрашево — Преображенка — Большое Султаново и Целинное — Кислянка — Патранино. Прождено ограничение и на дорогах Параткуль — Беляковка и Шатрово — Антрак на границе со Свердловской области и на границе с Тюменской областью на дороге Лебяжье — Мокроусово — Щигры.

В конце мая в регионе началось ослабление режима. Жителям разрешили выходить из дома без смс-предупреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU