2020-06-09T17:37:25+03:00
Коронавирус Covid-19

В Курганской области продлили запрет на въезд по трассам из трех регионов

Движение закрыто до 1 июля
Сергей ГРУШАКОВ
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Гостей не ждите. Запрет на въезд продлилиГостей не ждите. Запрет на въезд продлилиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Курганской области из-за ситуации с коронавирусом продлили запрет на проезд по нескольким региональным трассам. Об этом сообщили в департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ региона.

До 30 июня запрещено движение на границе с Челябинской областью по трассам Сафакулево — Сарт-Абдрашево — Преображенка — Большое Султаново и Целинное — Кислянка — Патранино. Прождено ограничение и на дорогах Параткуль — Беляковка и Шатрово — Антрак на границе со Свердловской области и на границе с Тюменской областью на дороге Лебяжье — Мокроусово — Щигры.

В конце мая в регионе началось ослабление режима. Жителям разрешили выходить из дома без смс-предупреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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