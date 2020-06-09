Туризм возрождается: Челябинск возобновляет курортное авиасообщение

9 Июнь 2020 2020-06-09T17:54:55+03:00

Боинги будут вылетать и прилетать только утром. Фото: пресс-служба Аэрофлота

Пока будет запущено четыре рейса в неделю

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Летний сезон начинается: в Челябинске возобновляется туристическое авиасообщение. Первой точкой станет черноморский курорт Анапа. Первые рейсы начнутся с 11 июня.

Пока о запуске самолетов в Анапу объявила авиакомпания «Победа». Рейсы будут еженедельными и утренними: самолеты будут вылетать по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Однако информацию о вылетах компания просит уточнять на официальном сайте.

При этом перевозчик отмечает, что полеты выйдут дешевле: средний тариф грядущего сезона эконом ультра, он почти в три раза ниже среднего тарифа летнего сезона 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU