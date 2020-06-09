Туризм возрождается: Челябинск возобновляет курортное авиасообщение
Летний сезон начинается: в Челябинске возобновляется туристическое авиасообщение. Первой точкой станет черноморский курорт Анапа. Первые рейсы начнутся с 11 июня.
Пока о запуске самолетов в Анапу объявила авиакомпания «Победа». Рейсы будут еженедельными и утренними: самолеты будут вылетать по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Однако информацию о вылетах компания просит уточнять на официальном сайте.
При этом перевозчик отмечает, что полеты выйдут дешевле: средний тариф грядущего сезона эконом ультра, он почти в три раза ниже среднего тарифа летнего сезона 2019 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU