2020-06-09T19:21:34+03:00
Происшествия

Вооруженное ограбление: в Златоусте вынесли приговор сотруднику банка за кражу

Мужчина забрал деньги, разбив банкомат кувалдой
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Забирать деньги с карт - не модноЗабирать деньги с карт - не модноФото: Анастасия ОСИПОВА
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Три миллиона рублей — именно такую сумму выкрал сотрудник отделения «Сбербанка» в Златоусте, разбив банкомат кувалдой. Недокузнецу, спустя больше года после преступления, вынесли приговор.

Само «вооруженное ограбление» произошло в день всех влюбленных 14 февраля еще в 2019 году. Тогда мужчина вместе с подельником, который следил за происшествием с улицы, ворвался в отдел с банкоматами. После сноса камер видеонаблюдения, экс-сотрудник разбил сейф и вынес из здания средства

— С похищенным имуществом подсудимый и лицо, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, с места совершения преступления скрылись, распорядившись впоследствии похищенным по своему усмотрению, причинив «Сбербанку» имущественный вред в особо крупном размере. Подсудимый вину не признал, причастность к хищению денежных средств отрицал, — рассказали в пресс-службе суда.

Теперь мужчину приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима. Требования самого банка также удовлетворены — деньги взыскали с имущества осужденного.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Вооруженное ограбление: в Златоусте вынесли приговор сотруднику банка за кражу
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