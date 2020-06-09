2020-06-09T21:02:08+03:00
Спорт

Челябинский «Трактор» подписал бывшего игрока «Баффало Сэйбрз»

Новичка поприветствовали на русском, английском и шведском языках [видео]
Алексей МИКУШИН
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Шведский защитник два сезона будет играть за "Трактор". Фото ХК "Трактор".Шведский защитник два сезона будет играть за "Трактор". Фото ХК "Трактор".
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«Трактор» подписал еще одного новичка — Лоуренса Пилута, экс-защитника сборной Швеции (2017/2018). Два прошлых сезона хоккеист играл за клуб НХЛ «Баффало Сэйбрз» (46 матчей, 1+5) и «Рочестер Американс» в АХЛ (67 встреч, 10+39, +26).

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В активе 24-летнего Пилута выступление за юниорские и молодёжную сборную своей Швеции. В своей стране он на протяжении пяти лет выступал за клуб ХВ71 Шведской хоккейной лиги. В 2017-м году вместе с клубом выиграл золотые медали чемпионата Швеции, а через год был признан защитником года лиги и выиграл гонку бомбардиров и ассистентов среди защитников.

— У Пилута хорошие руки и высокий уровень понимания хоккея. Он может быть полезен при игре в неравных составах, особенно в большинстве, — заметил на официальном сайте ХК «Трактор» спортивный директор клуба Роман Беляев.

Кстати, после подписания контракта Пилута на русском, английском и шведском поприветствовали нынешние игроки «Трактора». Луаш Седлак, Иван Федотов, Александр Авцин, Игорь Исаев, Илья Карпухин, Томаш Гика и Якуб Берглунд поочередно поприветствовали шведского защитники: «Добро пожаловать в «Трактор», в отличный клуб, готовься к сезону, увидимся в Челябинске, мы рады, что ты с нами».

Хоккеисты челябинского Трактора поприветствовали Лоуренса Пилута.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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