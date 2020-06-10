В двух челябинских маршрутах снизится стоимость проезда

10 Июнь 2020 2020-06-09T20:10:40+03:00

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Природа Челябинска отчистилась настолько, что в него вернулся проезд за 20 рублей: частные городские перевозчики снизят цену билета в маршрутках. Изменения затронут два маршрута ООО «Консул» и ООО «Челябинское автобусное предприятие».

С 10 июня проехаться за 20 рублей будет возможно на автобусах № 30 «Мехколонна — Петра Столыпина» и № 102 «ЮУрГУ — ЧМК». На данный момент стоимость проезда в них еще составляет 25 рублей, как и в большинстве маршруток.

При этом, сейчас подобную цену за билет предлагают только троллейбусы. За первую половину 2020 года в Челябинске проезд в маршрутках наоборот дорожал, правда. иногда на несколько копеек.

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ИСТОЧНИК KP.RU