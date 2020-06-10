2020-06-09T21:29:33+03:00
Общество

В Челябинске вандалы разнесли сквер, на который потратили 22 миллиона

Десяток лавочек и покрытие теперь нуждаются в ремонте
Сергей ГРУШАКОВ
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Сломано уже более десяти скамеек. Фото: подслушано ЧМЗ/vk.comСломано уже более десяти скамеек. Фото: подслушано ЧМЗ/vk.com
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В Металлургическом районе Челябинска вандалы разнесли отремонтированный сквер «Юбилейный». Хулиганы разломали новые лавочки и содрали покрытие.

— Прошел день и сломанных лавочек стало уже 11, а разрушенное покрытие на роллердроме увеличилось в размерах! Что за люди? Самое интересное то, что в своей жизни они ничего хорошего и созидательного не сделали! Только и могут, что ломать все! — возмущаются жители района.

Первые разрушения заметили еще пять дней назад.

— Администрацией района выявлен очередной факт вандализма в сквере «Юбилейный». Ужас! Сорвано резиновое покрытие, — написал тогда глава Металлургического района Сергей Кочетков.

Дорогое покрытие теперь отправится на мусорку. Фото: подслушано ЧМЗ/vk.com

Дорогое покрытие теперь отправится на мусорку. Фото: подслушано ЧМЗ/vk.com

Некоторые читатели предупреждали еще в начале ремонта, что на таком покрытии кататься неудобно.

— Но если резина действительно мешала, то скамейки явно разрушили не из благих побуждений, — парируют другие горожане.

На благоустройство сквера было направлено 22 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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