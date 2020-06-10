2020-06-10T06:49:30+03:00
Общество

Челябинцы и депутат Госдумы отстояли сквер в Металлургическом районе

Пресечена уже вторая за последние годы попытка застроить коммерческими объектами место отдыха горожан
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Депутат Госдумы Андрей Барышев начал восстанавливать разрушенный сквер в Металлургическом районе, который вместе с жителями удалось отстоять от застройки. Эта скандальная история началась в середине мая, когда в один из выходных дней в сквере возле ДК Cтроителей появилась техника. Рабочие поставили забор и начали пилить деревья.

Возмущенные горожане сразу же обратились к депутату Госдумы Андрею Барышеву, чья общественная приемная расположена неподалеку. Несколько лет назад на месте сквера уже пытались построить коммерческий объект, но после вмешательства народного избранника территорию удалось отстоять. Вот и на этот раз благодаря неравнодушию и бдительности горожан, а также оперативным действиям Андрея Барышева, который уведомил городские власти о варварской вырубке, распоряжением главы Челябинска было отменено разрешение на строительство.

—Это вопиющий случай. Жители очень любят это место, гуляют здесь с детьми, следят за порядком. Мы регулярно проводим субботники, высаживаем цветы, деревья. Теперь вот придется все восстанавливать после разрухи, строители повредили парапеты из розового гранита, начали рыть котлован. В общем, работы предстоит много. Надеюсь, больше никто не позарится на наш сквер, я лично буду контролировать и не допущу подобного безобразия, — констатировал Андрей Барышев.

Сегодня на участке вновь появились рабочие — на этот раз по инициативе депутата, для того, чтобы начать возрождение сквера. В первую очередь будет восстановлен разрушенный парапет из розового гранита. Потом завезут грунт, а осенью Андрей Барышев вместе с жителями и общественным движением «Соцгород» планирует высадить в обновленном сквере молодые деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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