2020-06-10T07:40:57+03:00
Общество

Опять накрыло: в Челябинске продлили режим НМУ

Город накрыла серая шапка, а в горле опять першит
Маргарита ГУСЕВА
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Горизонт в привычных серых тонах. Фото: читатель КП-ЧелябинскГоризонт в привычных серых тонах. Фото: читатель КП-Челябинск
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10 июня режим НМУ первой степени в Челябинске продлится до 19:00. Та же ситуация в Магнитогорске. В Аше смог и неприятный запах сохранятся до 8 утра 11 июня, а в Златоусте до 14:00 того же дня.

По информации Челябинского гидрометеоцентра НМУ — это погодные условия, при которых вредные примеси плохо рассеиваются в воздухе. В таком случае заводы должны снижать выбросы: при первой степени НМУ их должно быть не более 15-20%.

Сегодня днем челябинцев ждет ждет настоящее пекло: до +33 градусов днем. Рекорд для этого лета! Более подробный прогноз погоды читайте по ссылке. Смог и жару лучше переждать на природе. Если нет возможности уехать из города, идите в парк. Мы узнали, что открыто в режиме самоизоляции и какие действуют ограничения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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