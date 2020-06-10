Забудьте о проколах: крупная шиномонтажная компания предлагает южноуральцам бесплатное обслуживание
Федеральная сеть шиномонтажных мастерских «5 колесо» предлагает клиентам шиномонтажный сервис высокого европейского уровня в 14 городах России, в том числе и в Челябинске. Главный принцип компании — безопасность на дороге начинается с колес: экономия на их обслуживании может стать угрозой для жизни и здоровья водителей и пассажиров.
Именно поэтому Компания «5 колесо» запустила программу «Добрые Дела в трудные времена» .
В рамках программы всем клиентам бесплатно предоставляются следующие услуги:
— бесплатный ремонт прокола*: съем и установка колес, ремонт прокола жгутом;
— бесплатная подкачка колес воздухом или азотом;
— бесплатная подкачка велосипедов, колясок, инвентаря (мячи, тюбинги и пр.);
— бесплатная диагностика колес: проверка давления и балансировки колес, проверка геометрии дисков, проверка износа шин.
По итогу диагностики каждый водитель получает рекомендации по эксплуатации колес и необходимым процедурам от специалистов компании «5 колесо».
Чтобы стать участником программы лояльности, нужно приехать и пройти регистрацию в любой шиномонтажной мастерской «5 колесо».
— В это сложное время у вас становится одной проблемой меньше. Садясь за руль, вы будете уверены, что безопасность вас и вашей семьи, а также надежность автомобиля повышена, — подчеркивают в компании. — Также напоминаем, что «5 колесо» проводит бесплатное обслуживание машин спецслужб на постоянной основе: скорой помощи, МЧС, полиции, Росгвардии и коммунальных служб. Одна страна — одна команда!
Специалисты компании «5 колесо» используют самое современное скоростное оборудование, которое позволяет быстро и качественно осуществить все виды услуг по ремонту и уходу за колесами автомобилей. Ежегодно компания перекидывает более миллиона комплектов колес и выправляет более трех миллионов автомобильных дисков по всей стране.
*каждый участник программы лояльности может получить бесплатный ремонт прокола один раз в месяц.
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ИСТОЧНИК KP.RU