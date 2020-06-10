ЧМК произвел прокат для нефтегазовых буровых установок

10 Июнь 2020 2020-06-10T07:57:35+03:00

Металл «Мечела» используется, в том числе и в производстве буровых установок для работы в условиях Крайнего Севераглубиной до 6000 метров

Изменить размер текста: A A

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») произвел металлопрокат для производства буровых установок, продукция поставлена в адрес «Уралмаш НГО Холдинг».

«Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг» объединяет несколько предприятий и является крупнейшим отечественным производителем буровых установок для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения. Холдинг производит стационарные и мобильные буровые установки, эшелонные установки для кустового бурения скважин и прочее специальное оборудование.

Металл «Мечела» используется, в том числе и в производстве буровых установок для работы в условиях Крайнего Севера глубиной до 6000 метров.

Основной объем (более тысячи тонн) поставки в адрес клиента составляет листовой прокат, также торговая компания Группы — «Мечел-Сервис» — поставила на строительство балку, фасонный прокат производства ЧМК.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU