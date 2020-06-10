В Челябинской области перекроют движение на трассе М-5 «Урал»
В ночь с 10 на 11 июня с 02:00 до 05:00 полностью перекроют движение по федеральной трассе М-5 возле Миасса (на участке 1772+286 км). В это время легковые автомобили направят через Миасс. Грузовым автомобилям придется ждать окончания работ и открытия движения.
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— Легковые автомобили в этот период будут направлены через город Миасс. А тяжеловесному транспорту необходимо дожидаться окончания работ и открытия движения, — сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
Причина ограничений — капитальный ремонт газопровода, который продлится до 15 августа. В это время на участке временно снизят скорость передвижения и организуют реверсивное движение.
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ИСТОЧНИК KP.RU