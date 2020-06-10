Фигуранта дела о махинациях с налогами в челябинском «Арианте» нашли мертвым
Фигуранта делу о налоговом мошенничестве в ООО «Агрофирма Ариант» руководителя ООО Компания «Резерв-Агро» Виктора Жабина нашли мертвым в собственной квартире. Об этом сообщили несколько челябинских СМИ со ссылками на собственные источники. При нем была записка.
Как сообщал ранее сайт КП-Челябинск, возбуждено уголовное дело против одного из топ-менеджеров агрохолдинга «Ариант». По предварительной информации, мужчину обвиняют в мошенничестве. По неподтвержденной информации, он подделал документы для налоговой декларации.
Напомним, что не так давно в структуре компании произошли изменения. Так, владельцы «Арианта» Александр Аристов и Юрий Антипов договорились о сделке, по которой Аристову достается винный бизнес, а Антипову — мясной. Сейчас идет ее юридическое оформление.
В пресс-службе следственного комитета обещали предоставить комментарий позднее.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU