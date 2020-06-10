Фигуранта дела о махинациях с налогами в челябинском «Арианте» нашли мертвым

10 Июнь 2020 2020-06-10T09:49:29+03:00

Как сообщают СМИ, при нем была записка

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Фигуранта делу о налоговом мошенничестве в ООО «Агрофирма Ариант» руководителя ООО Компания «Резерв-Агро» Виктора Жабина нашли мертвым в собственной квартире. Об этом сообщили несколько челябинских СМИ со ссылками на собственные источники. При нем была записка.

Как сообщал ранее сайт КП-Челябинск, возбуждено уголовное дело против одного из топ-менеджеров агрохолдинга «Ариант». По предварительной информации, мужчину обвиняют в мошенничестве. По неподтвержденной информации, он подделал документы для налоговой декларации.

Напомним, что не так давно в структуре компании произошли изменения. Так, владельцы «Арианта» Александр Аристов и Юрий Антипов договорились о сделке, по которой Аристову достается винный бизнес, а Антипову — мясной. Сейчас идет ее юридическое оформление.

В пресс-службе следственного комитета обещали предоставить комментарий позднее.

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ИСТОЧНИК KP.RU