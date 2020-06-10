2020-06-10T09:49:29+03:00
Происшествия

Фигуранта дела о махинациях с налогами в челябинском «Арианте» нашли мертвым

Как сообщают СМИ, при нем была записка
Ирина ФАДЮШИНА
Поделиться:
Предпринимателя нашли в собственной квартиреПредпринимателя нашли в собственной квартиреФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Фигуранта делу о налоговом мошенничестве в ООО «Агрофирма Ариант» руководителя ООО Компания «Резерв-Агро» Виктора Жабина нашли мертвым в собственной квартире. Об этом сообщили несколько челябинских СМИ со ссылками на собственные источники. При нем была записка.

Как сообщал ранее сайт КП-Челябинск, возбуждено уголовное дело против одного из топ-менеджеров агрохолдинга «Ариант». По предварительной информации, мужчину обвиняют в мошенничестве. По неподтвержденной информации, он подделал документы для налоговой декларации.

Напомним, что не так давно в структуре компании произошли изменения. Так, владельцы «Арианта» Александр Аристов и Юрий Антипов договорились о сделке, по которой Аристову достается винный бизнес, а Антипову — мясной. Сейчас идет ее юридическое оформление.

В пресс-службе следственного комитета обещали предоставить комментарий позднее.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Райффайзенбанк запустил новый пакет расчетно-кассового обслуживания для малых и средних международных компаний
На въезде в челябинский поселок ограничат движение через скандальный ж/д переезд
Михаил Ефремов не стал просить прощения у семьи погибшего в ДТП
Фигуранта дела о махинациях с налогами в челябинском «Арианте» нашли мертвым
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 10 июня 2020: выздоровевших больше, чем заболевших
В Челябинской области перекроют движение на трассе М-5 «Урал»
ЧМК произвел прокат для нефтегазовых буровых установок
Опять накрыло: в Челябинске продлили режим НМУ
Забудьте о проколах: крупная шиномонтажная компания предлагает южноуральцам бесплатное обслуживание
Челябинцы и депутат Госдумы отстояли сквер в Металлургическом районе
В Челябинске вандалы разнесли сквер, на который потратили 22 миллиона
В Кургане молодожены придумали, как пригласить гостей на свадьбу в обход ограничений
В двух челябинских маршрутах снизится стоимость проезда
Челябинский «Трактор» подписал бывшего игрока «Баффало Сэйбрз»
Вооруженное ограбление: в Златоусте вынесли приговор сотруднику банка за кражу