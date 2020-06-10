2020-06-10T09:34:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 10 июня 2020: выздоровевших больше, чем заболевших

Свежие данные по количеству зараженных коронавирусом в Челябинской области на 10 июня 2020 года
Ирина ФАДЮШИНА
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Почти половина зараженных уже выписаныПочти половина зараженных уже выписаныФото: Валентина ВАГАНОВА
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Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 10 июня 2020 достигло 4 245 (+ 116 новых). Впервые за долгое время число выписанных вновь превысило количество заболевших — 132 человека (всего 2 099 выздоровевших).

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— 18 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы России, — сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области.

За прошедшие сутки от COVID-19 умерло три человека: женщины 53 и 59 лет из Челябинска и Сатки, а также 57-летний мужчина из Ашинского района.

В Челябинской области продолжает действовать масочный режим. Нередко безответственные граждане кидают защитные средства мимо урны. Насколько опасны маски и можно ли их переработать, — поговорили с экоактивистом Дмитрием Закарлюкиным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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