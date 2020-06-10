Михаил Ефремов не стал просить прощения у семьи погибшего в ДТП

10 Июнь 2020 2020-06-10T09:57:01+03:00

Хотя такая возможность была

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Накануне, 9 июня, в Таганском районном суде Москвы прошло судебное заседание по делу о пьяном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Артисту предъявили официальное обвинение в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, и отправили под домашний арест, сообщает KP.RU.

Многие ждали, что в зале суда артист раскается и попросит прощения у семьи погибшего вахтовика из Рязани. Однако этого не случилось. Адвокат артиста довольно долго перечисляла его заслуги, а потом судья задал прямой вопрос:

— Желаете еще что-то сказать?

— Нет, спасибо, — отказался и от каких-либо объяснений, и от извинений Ефремов.

Под домашним арестом актер проведет два месяца — до 9 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU