2020-06-10T09:57:01+03:00
Общество

Михаил Ефремов не стал просить прощения у семьи погибшего в ДТП

Хотя такая возможность была
Лидия ПЕСКОВА
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Суд отправил Михаила Ефремова под домашний арест на 2 месяца. Фото: пресс-служба Таганского суда.Суд отправил Михаила Ефремова под домашний арест на 2 месяца. Фото: пресс-служба Таганского суда.
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Накануне, 9 июня, в Таганском районном суде Москвы прошло судебное заседание по делу о пьяном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Артисту предъявили официальное обвинение в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, и отправили под домашний арест, сообщает KP.RU.

Многие ждали, что в зале суда артист раскается и попросит прощения у семьи погибшего вахтовика из Рязани. Однако этого не случилось. Адвокат артиста довольно долго перечисляла его заслуги, а потом судья задал прямой вопрос:

— Желаете еще что-то сказать?

— Нет, спасибо, — отказался и от каких-либо объяснений, и от извинений Ефремов.

Под домашним арестом актер проведет два месяца — до 9 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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