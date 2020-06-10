2020-06-10T11:34:45+03:00
Общество

В Челябинской области жители заявили, что из крана течет вода с червяками

Администрация города направила обращение в Роспотребнадзор
Маргарита ГУСЕВА
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Теперь к воде южноуральцы присматриваются внимательно. Фото: Алексей Булатов, Подслушано Южноуральск/vk.com, коллаж Валентина ВагановаТеперь к воде южноуральцы присматриваются внимательно. Фото: Алексей Булатов, Подслушано Южноуральск/vk.com, коллаж Валентина Ваганова
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Несколько дней жителей Южноуральска будоражат сообщения о найденных в воде из крана червях. Администрация города направила обращения в Роспотребнадзор и «Южноуральский Водоканал».

В соцсетях жители начали обмениваться фотографиями отстоянной воды. Кто-то из горожан выложил фото и видео с живыми червями. Сразу предположили — это нематоды. Воду с подобной «примесью» не просто запрещено пить, опасно даже мыть посуду.

В администрации Южноуральска заявили, что прямых обращений о заражении воды не было, но власти все равно решили отреагировать. По словам пресс-секретаря Ольги Черневой, о ситуации узнали из социальных сетей, после чего сразу же направили соответствующие обращения в Роспотребнадзор и «Южноуральский Водоканал».

Фото с червями жители начали выкладывать в соцсетях. Фото: Подслушано Южноуральск/vk.com

Фото с червями жители начали выкладывать в соцсетях. Фото: Подслушано Южноуральск/vk.com

— 4 и 8 июня вместе с Роспотребнадзором были выезды по адресам, откуда поступили жалобы: жители сообщили о непонятных примесях в питьевой воде, — сообщил КП-Челябинск главный инженер «Южноуральского Водоканала» Владимир Зверев. — По визуальному исследованию вода чистая.

Более точный лабораторный анализ воды будет готов на следующей неделе. Владимира Зверев подчеркнул, что концентрация дезинфицирующих средств в воде была увеличена еще со 2 июня, как и положено в летний период.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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