На въезде в челябинский поселок ограничат движение через скандальный ж/д переезд

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:11:52+03:00

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На въезде в поселок Новосинеглазово по улице Челябинской ограничат движение транспорта на железнодорожном переезде. Там будут менять барьерные плиты и асфальтировать проезжую часть.

Реновация Кировки, вырубка деревьев, мешают рельсы и засилье рекламы, — вице-мэр Александр Егоров 00:00 00:00

— Ограничения будут вводится с 15 по 22 июня 2020 года в периоды времени с 20:00 до 08:00. Движение будет организовано по одной полосе, — сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД.

Жителям советуют заранее планировать свой маршрут. Отметим, что дорога по улице Челябинской — по сути единственный въезд для жителей Новосинеглазово и соседних сел Вознесенка и Полевой. Во время прохождения поездов у переезда скапливаются большие пробки. Жители неоднократно просили построить мост через железную дорогу. В прошлом году на въезде в поселок побывал губернатор Алексей Текслер и попросил главу города Наталью Котову подготовить проекты строительства развязки.

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ИСТОЧНИК KP.RU