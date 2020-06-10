2020-06-10T10:12:35+03:00
Общество

Райффайзенбанк запустил новый пакет расчетно-кассового обслуживания для малых и средних международных компаний

Среди ключевых преимуществ нового пакета: персональный клиентский менеджер, возможность получения консультации на шести языках, персональный менеджер счета
Поделиться:
Изменить размер текста:

Райффайзенбанк запустил пакет расчетно-кассового обслуживания «Мировой» для новых клиентов из сегмента международного бизнеса с выручкой до 1 млрд руб., который позволяет совершать рублевые и валютные операции по всему миру с минимальными затратами.

— При разработке нового пакета мы учитывали потребности работы международных компаний малого и среднего бизнеса на российском рынке. Международным компаниям важно работать с надежным финансовым партнером, который предлагает понятный и прозрачный тариф с выгодным набором услуг, — говорит руководитель отдела корпоративных расчетных продуктов Райффайзенбанка Анна Епифанова. — Мы как «дочка» иностранного банка, а также самый надежный банк на российском рынке можем предоставить международной компании возможность осуществления операций на лучших условиях.

Пакетное предложение включает 150 рублевых платежей, две корпоративные карты Mastercard Corporate, платежи в продленный операционный день, идентификацию входящих платежей, таможенную карту, выписки в формате SWIFT. Кроме того, пакет «Мировой» предусматривает, что банк не будет брать комиссию за переводы физическим лицам, а комиссия за валютные платежи в сторонний банк составляет минимальные 0,1%. Среди ключевых преимуществ нового пакета: персональный клиентский менеджер, возможность получения консультации на шести языках, персональный менеджер счета, который помогает с оформлением документов.

— Райффайзенбанк выступает ценным союзником в решении бизнес-задач корпоративных клиентов. Мы проявляем гибкость в отношениях со всеми компаниями и считаем, что доступ к персональному менеджеру поможет малым и средним международным компаниям в России сосредоточиться на развитии бизнеса и доверить банку заботу об операционных процессах, — добавляет руководитель управления по работе с международными компаниями Райффайзенбанка Мария Маевская.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бюджетников в Челябинской области попросят оплатить долги по ЖКХ
«Привыкли сидеть на потоках!». Текслер потребовал ликвидировать убыточные схемы теплоснабжения
Продал за еду: в Челябинске задержали серийного угонщика велосипедов
Челябинцам рассказали, как изменятся тарифы ЖКХ в июле
В Челябинской области жители заявили, что из крана течет вода с червяками
«Словно джин из бутылки»: в центре Челябинска засняли смерч
Челябинцы смогут проголосовать за поправки в Конституцию дома и на даче
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал даты, когда откроются санатории и базы отдыха
Райффайзенбанк запустил новый пакет расчетно-кассового обслуживания для малых и средних международных компаний
На въезде в челябинский поселок ограничат движение через скандальный ж/д переезд
Михаил Ефремов не стал просить прощения у семьи погибшего в ДТП
Фигуранта дела о махинациях с налогами в челябинском «Арианте» нашли мертвым
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 10 июня 2020: выздоровевших больше, чем заболевших
В Челябинской области перекроют движение на трассе М-5 «Урал»
ЧМК произвел прокат для нефтегазовых буровых установок
Опять накрыло: в Челябинске продлили режим НМУ
Забудьте о проколах: крупная шиномонтажная компания предлагает южноуральцам бесплатное обслуживание
Челябинцы и депутат Госдумы отстояли сквер в Металлургическом районе
В Челябинске вандалы разнесли сквер, на который потратили 22 миллиона
В Кургане молодожены придумали, как пригласить гостей на свадьбу в обход ограничений
В двух челябинских маршрутах снизится стоимость проезда
Челябинский «Трактор» подписал бывшего игрока «Баффало Сэйбрз»
Вооруженное ограбление: в Златоусте вынесли приговор сотруднику банка за кражу