2020-06-10T10:25:08+03:00
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал даты, когда откроются санатории и базы отдыха

Губернатор Алексей Текслер назвал даты, когда откроются санатории и базы отдыха
Сергей ГРУШАКОВ
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Алексей Текслер назвал точные даты открытия санаториев и баз отдыха в Челябинске 2020Алексей Текслер назвал точные даты открытия санаториев и баз отдыха в Челябинске 2020
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, когда откроются санатории и базы отдыха после ослабления режима ограничений. Заявление он сделал сегодня, 10 июня, на совещании с главами районов.

— Сезон с соблюдением всех мер начнется с 15 июня для здравниц, имеющих медицинскую лицензию. Для остальных сезон откроется с 1 июля, — прокомментировал глава региона.

Кроме того, с 15 июня возобновляются занятия на открытом воздухе для учеников спортивных школ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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