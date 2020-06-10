Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал даты, когда откроются санатории и базы отдыха
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, когда откроются санатории и базы отдыха после ослабления режима ограничений. Заявление он сделал сегодня, 10 июня, на совещании с главами районов.
— Сезон с соблюдением всех мер начнется с 15 июня для здравниц, имеющих медицинскую лицензию. Для остальных сезон откроется с 1 июля, — прокомментировал глава региона.
Кроме того, с 15 июня возобновляются занятия на открытом воздухе для учеников спортивных школ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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