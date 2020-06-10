Челябинцы смогут проголосовать за поправки в Конституцию дома и на даче
В среду, 10 июня, губернатор Челябинской области в формате видеоконференцсвязи собрал на аппаратное совещание глав муниципальных районов. 1 июля жители Челябинской области, как и вся страна, смогут проголосовать за поправки в Конституцию.
Губернатор заявил, что южноуральцам обеспечат все условия для участия в голосовании.
Во-первых, с 25 июня начнутся поквартирные обходы для голосования на дому. Как заявил Текслер, эта форма голосования пользуется популярностью.
Во-вторых, будет работать приложение «Мобильный избиратель».
Кроме того, сейчас, в разгар дачного сезона, многие жители области перебрались жить на дачи и в сады. Значит, подчеркнул губернатор, нужно предоставить дачникам эту возможность. Процедура голосования должна быть организована в СНТ.
Главам городов и районов Алексей Текслер поручил работать в тесном взаимодействии с территориальными избирательными комиссиями.
Во время голосования должны быть соблюдены все меры безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU