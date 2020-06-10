2020-06-10T10:56:33+03:00
Общество

Челябинцы смогут проголосовать за поправки в Конституцию дома и на даче

Об условиях подготовки к важному для страны мероприятию на аппаратном совещании с главами городов и районов рассказал Алексей Текслер
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Челябинцам обеспечат все условия для голосования по поправкам в Конституцию. Фото: Архив КП.Челябинцам обеспечат все условия для голосования по поправкам в Конституцию. Фото: Архив КП.
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В среду, 10 июня, губернатор Челябинской области в формате видеоконференцсвязи собрал на аппаратное совещание глав муниципальных районов. 1 июля жители Челябинской области, как и вся страна, смогут проголосовать за поправки в Конституцию.

Губернатор заявил, что южноуральцам обеспечат все условия для участия в голосовании.

Во-первых, с 25 июня начнутся поквартирные обходы для голосования на дому. Как заявил Текслер, эта форма голосования пользуется популярностью.

Во-вторых, будет работать приложение «Мобильный избиратель».

Кроме того, сейчас, в разгар дачного сезона, многие жители области перебрались жить на дачи и в сады. Значит, подчеркнул губернатор, нужно предоставить дачникам эту возможность. Процедура голосования должна быть организована в СНТ.

Главам городов и районов Алексей Текслер поручил работать в тесном взаимодействии с территориальными избирательными комиссиями.

Во время голосования должны быть соблюдены все меры безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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