2020-06-10T11:48:23+03:00
Общество

Продал за еду: в Челябинске задержали серийного угонщика велосипедов

Похитителя не могли найти ещё с осени
Маргарита ГУСЕВА
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Обвиняемый в преступлениях сознался. Фото: УМВД по ЧелябинскуОбвиняемый в преступлениях сознался. Фото: УМВД по Челябинску
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Полиция задержала подозреваемого в краже более 20 велосипедов. 42-летний похититель действовал в разных районах города еще с октября 2019 года. Мужчина угонял велосипеды как из подсобных помещений подъездов, так и оставленные на улице без присмотра.

160 тыс. рублей — такова общая сумма причиненного ущерба. Деньги от проданных велосипедов, по словам грабителя, он потратил на продукты.

Полиция задержала серийного угонщика велосипедов.

— В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, — рассказала начальник следственного управления УМВД России по городу Челябинску полковник юстиции Жанна Карпушина.

По заявлениям потерпевших возбуждены уголовные дела по 1 и 2 части 158 статьи УК РФ («Кража»). В данный момент решается вопрос об избрании наказания подозреваемому.

Житель Челябинска угонял велосипеды, чтобы купить еду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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