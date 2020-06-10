Продал за еду: в Челябинске задержали серийного угонщика велосипедов
Полиция задержала подозреваемого в краже более 20 велосипедов. 42-летний похититель действовал в разных районах города еще с октября 2019 года. Мужчина угонял велосипеды как из подсобных помещений подъездов, так и оставленные на улице без присмотра.
160 тыс. рублей — такова общая сумма причиненного ущерба. Деньги от проданных велосипедов, по словам грабителя, он потратил на продукты.
Полиция задержала серийного угонщика велосипедов.
— В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, — рассказала начальник следственного управления УМВД России по городу Челябинску полковник юстиции Жанна Карпушина.
По заявлениям потерпевших возбуждены уголовные дела по 1 и 2 части 158 статьи УК РФ («Кража»). В данный момент решается вопрос об избрании наказания подозреваемому.
Житель Челябинска угонял велосипеды, чтобы купить еду.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU