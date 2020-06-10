2020-06-10T11:50:31+03:00
Общество

«Привыкли сидеть на потоках!». Текслер потребовал ликвидировать убыточные схемы теплоснабжения

Для экономии бюджетных денег нужно строить новые сети
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В Челябинской области нужно строить современные сети теплоснабжения. Фото: Архив КП.В Челябинской области нужно строить современные сети теплоснабжения. Фото: Архив КП.
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На аппаратном совещании с главами городов и районов губернатор потребовал решить вопрос с неэффективными схемами теплоснабжения. Чтобы не тратить деньги бюджета на компенсацию выпадающих доходов поставщиков энергоресурсов. В этом году, например, в казне региона заложено 3,3 млрд. руб:

— Мы видим по некоторым муниципалитетам неэффективную организацию работы, когда теплоснабжение является планово-убыточным. Потому что старый источник, дырявые сети, — заявил губернатор.

Нужно вкладываться не в латание дыр, а в строительство новых коммуникаций.

— Вложиться: с инвестором, самостоятельно. По каждой территории жду решения. Чтобы мы могли прогнозировать субсидии поставщикам энергоресурсов. Неэффективность ведет к росту экономически обоснованных расходов теплоснабжающих организаций. И мы, сохраняя уровень роста платежей для населения не выше инфляции, покрываем из бюджета их расходы. Давайте инвестируем деньги! Получим оптимизацию тарифа и снижение расходов бюджета, — заявил губернатор. — Тут кто-то чего-то не хочет; там привыкли сидеть на потоках. Нужно заканчивать эту историю!

ИСТОЧНИК KP.RU

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