Бюджетников в Челябинской области попросят оплатить долги по ЖКХ

10 Июнь 2020 2020-06-10T12:18:30+03:00

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В среду, 10 июня, на аппаратном совещании с главами городов и районов губернатор Алексей Текслер заявил о поддержке пошатнувшегося положения предприятий ЖКХ авансами в 30% за бюджетные организации. Оплачена треть суммы потребления до конца года.

— По областным и муниципальным бюджетным организациям у нас нет текущих долгов за энергоресурсы, и это хорошо, — заявил глава региона. — Мы, кстати, одни из немногих и в УрФО, и в стране, у которых такая ситуация. И ее нужно держать под контролем.

На подготовку отрасли ЖКХ к зиме, на газификацию из областного бюджета в 2020 году направлено 2,4 млрд руб, что в полтора раза больше, чем в прошлом году.

— Период сейчас непростой. По решению правительства РФ до конца года за долги по оплате жилищно-коммунальных услуг не начисляются пеня и штрафы населению. И мы видим, к сожалению, как упала собираемость с наших традиционных 97% до 85% и ниже. Коллеги, я к главам обращаюсь, нужно работать с населением! Это все — вопросы подготовки к зиме. Начните разъяснительную работу с бюджетников. Их доходы не менялись. И работаете со всеми жителями, — поручил Текслер

ИСТОЧНИК KP.RU