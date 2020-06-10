Искусан клещами, но живой: шестилетний мальчик из Башкирии три дня выживал в лесу

10 Июнь 2020 2020-06-10T12:51:12+03:00

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Мальчик весь покусан комарами и клещами, но живой — именно в таком состоянии нашли пропавшего шестилетнего ребенка, который 5 июня сбежал из своего дома в башкирском селе. Мальчика искали несколько поисковых отрядов, а также сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС.

По информации от наших коллег из КП-Уфа, Ринат Ф. (имя изменено. — ред.) живет с родителями в селе Урмантау в девяти километрах от берега горной реки Юрюзань. Помимо того, что опасность представляло и окружение поселения — вокруг непроходимые леса с хищниками, так еще и сам мальчик, из-за отставания в развитии, не умеет говорить. Поиски практически не прекращались и только на третий день одна из групп волонтеров услышали детский плач у реки Юрюзань.

— Неожиданно пришла информация о том, что был звонок на номер 112 и звонивший сообщил, что слышал что-то похожее на плач ребенка. Уже из последних сил, вот реально из последних все собрались — сотрудники полиции, МЧС, следкома, и наши волонтеры, человек шесть, и поехали туда. Когда прибыли на место, наши ребята увидели, как ребенка уже увозят. Полицейские, с которыми ехал спасенный мальчик, крикнули из окна машины: «Найден он, ребят! Живой!», — вспоминает тот день руководитель поискового отряда «Поиск детей-Уфа» Павел Нестеров.

Мальчика доставили в районную больницу практически в тот же вечер. По словам врачей, у ребенка сильное обезвоживание организма. Сейчас он получает необходимые препараты и витамины, а также общается с психологом через свою мать.

— Мальчик весь покусан комарами и клещами, немного растерян и немного шокирован, переохладился немного. Но в целом его состояние стабильное, ничто не угрожает его жизни, — рассказал заведующий реанимационным отделением больницы Алик Салахов.

По словам волонтеров и людей, знакомых с семьей ребенка, мальчику очень помогло природное любопытство и стойкость — согласно статистке от поисковых отрядов сельские дети легче переносят подобные трудности, чем городские.

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ИСТОЧНИК KP.RU