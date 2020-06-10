2020-06-10T13:16:04+03:00
Общество

Снова помет: жители Копейска пожаловались на вонь от птицефабрики

Свою проверку инициировало министерство экологии
Андрей МОСКВИЧЕВ
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По информации министерства птицефабрика выгружала куриный помет на поляПо информации министерства птицефабрика выгружала куриный помет на поляФото: Алексей БУЛАТОВ
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Данные будут переданы в Росприроднадзор: министерство экологии Челябинской области выявили источник неприятного запаха в Копейске. Ранее жители города жаловались на вонь со стороны птицефабрики.

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Мониторинг передвижной лаборатории зафиксировал превышения в воздухе нескольких веществ. По предварительной информации от минэкологии, их источником стал куриный помет.

— Одна из птицефабрик выгружала помет на поля, что недопустимо. По результатам выезда лаборатории были зафиксированы превышения по сероводороду (2,63 ПДК) и формальдегиду (1,02 ПДК). Данные будут переданы в управление Росприроднадзора для принятия дальнейших мер, — сообщил первый заместитель министра экологии Игорь Гилев.

Из-за действующего режима НМУ в Челябинской области, в нескольких муниципалитетов работают передвижные лаборатории, которые следят за предписанием о снижении выбросов. Так под проверку попадет один из челябинских заводов, на который пожаловались общественники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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