Снова помет: жители Копейска пожаловались на вонь от птицефабрики
Данные будут переданы в Росприроднадзор: министерство экологии Челябинской области выявили источник неприятного запаха в Копейске. Ранее жители города жаловались на вонь со стороны птицефабрики.
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Мониторинг передвижной лаборатории зафиксировал превышения в воздухе нескольких веществ. По предварительной информации от минэкологии, их источником стал куриный помет.
— Одна из птицефабрик выгружала помет на поля, что недопустимо. По результатам выезда лаборатории были зафиксированы превышения по сероводороду (2,63 ПДК) и формальдегиду (1,02 ПДК). Данные будут переданы в управление Росприроднадзора для принятия дальнейших мер, — сообщил первый заместитель министра экологии Игорь Гилев.
Из-за действующего режима НМУ в Челябинской области, в нескольких муниципалитетов работают передвижные лаборатории, которые следят за предписанием о снижении выбросов. Так под проверку попадет один из челябинских заводов, на который пожаловались общественники.
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ИСТОЧНИК KP.RU