2020-06-10T13:26:16+03:00
Общество

«Мечел-Кокс» модернизирует систему улавливания выбросов

Поэтапная модернизация систем улавливания выбросов оборудования в химических цехах рассчитана на три года
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Завод «Мечел-Кокс» (входит в Группу «Мечел») начал реализацию проекта по установке новых систем улавливания загрязняющих веществ в химических цехах предприятия. Модернизация позволит свести выбросы цехов к минимуму. Экологический эффект на первом этапе предусматривает снижение выбросов 1-4 классов опасности более, чем на две тонны в год. После полного завершения монтажа новой системы выбросы снизятся на 16 тонн в год.

Поэтапная модернизация систем улавливания выбросов оборудования в химических цехах рассчитана на три года. Мероприятия предусмотрены четырехсторонним экологическим соглашением между «Мечелом», правительством Челябинской области, Росприроднадзором и министерством природных ресурсов и экологии РФ.

В 2020 году предприятие планирует выполнить работы по устройству коллекторной системы в цехе переработки смолы и производства пекового кокса. Следующим этапом, в 2021 году, планируется устройство коллекторных систем в цехе улавливания №1. На 2022 год запланирован монтаж систем в цехе улавливания №2 и бензольно-ректификационном отделении. Новая система предусматривает монтаж трубопроводов для сбора коксовых паров и их возврат в газопровод для повторной переработки.

В настоящее время завершается разработка проектной документации, идут закупочные процедуры по поставке материалов и оборудования. Строительно-монтажные работы планируется завершить в декабре 2020 года. Затраты на этом этапе составят около 40 млн рублей. Общие инвестиции на реализацию этой программы — более 120 млн рублей.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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