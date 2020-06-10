2020-06-10T13:37:44+03:00
Общество

Будем с хлебом. Челябинская область заверила посевную

Осенью аграрии намерены собрать два миллиона тонн зерна
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В Челябинской области завершена посевная.В Челябинской области завершена посевная.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В среду, 10 июня, на совещании у губернатора подвели итоги посевной кампании. Из общей засеянной в регионе площади в 1 млн 749 тыс га зерном и зернобобовыми занято 1 млн 431 тыс га. Повезло с теплой погодой. В конце недели пахоту прольют обильные дожди, их обещает прогноз.

Осенний урожай оценивается в 2 млн т зерна. Чтобы он вышел пышным, земля подкормлена минеральными удобрениями. На сезон область купила 13,2 тыс тонн веществ для питания растений.

Задача, поставленная главой региона: распахивать залежные земли. В этом году в оборот вернут 10 тыс га целины.

В непростой год аграриев поддержать рублем в покупке техники. За счет федеральных и региональных средств приобретут 110 тракторов, 100 комбайнов. И еще 600 единиц другой техники и оборудования.

Как сообщили в областном минсельхозе, на 1 июня аграриям из областного и федерального бюджета перечислен 1 млрд 100 млн руб субсидиями. Почти треть суммы ушла на поддержку растениеводства. До конца года крестьяне получат еще 726 млн руб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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