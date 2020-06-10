Близняшки-педагоги из Челябинской области вернулись в маленький городок, чтобы учить детей в родной школе

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:51:49+03:00

Как различить сестер? Марина носит челку, а у Ирины её нет. Фото из архива героев публикации

Практику они тоже все годы проходили в ее стенах

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22-летние сестры Ирина и Марина Слеповы — педагоги. Ирина вот-вот получит диплом учителя истории и обществознания, а Марина — химии и биологии. После учебы в Челябинске близняшки вернулись в Усть-Катав, чтобы работать в школе №7, которую окончили сами. И здесь их с радостью приняли.

Стать учителями девушки решили в седьмом классе. Они любили своих педагогов и мечтали продолжить их дело.

— У нас была отличная классная руководительница, учительница биологии Анна Сергеевна Дрыгина. Когда у нее заканчивались занятия, а у нас было еще несколько уроков факультативных занятий, Анна Сергеевна убегала домой, готовила там печенье, и к концу наших занятий приносила его нам обратно в школу, чтобы мы устраивали чаепития, — рассказала Марина изданию Hornews.com.

Стать учителями девушки решили в седьмом классе. Фото из архива героев публикации

Во время учебы в Челябинском педагогическом университете, сестры проходили практику в родной школе. И ученики их постоянно путали, получились забавные ситуации. Однажды Ирине нужно было уехать из города, она попросила Марину подменить ее. Но никто даже не заметил, что урок проводил другой человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU