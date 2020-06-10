2020-06-10T14:28:00+03:00
Спорт

Возможно, без зрителей: «Трактор» объявил дату первого матча в Челябинске

Кубок губернатора анонсируют с поправками на режим ограничений
Алексей МИКУШИН
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В программе проведения Кубка губернатора возможны изменения.В программе проведения Кубка губернатора возможны изменения.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Хоккейный клуб «Трактор» сообщил о планах на ближайшие турниры. Традиционный Кубок губернатора Челябинской области в этом году пройдет с 23 по 26 августа. Свое участие в турнире предварительно подтвердили еще три команды — «Автомобилист», «Сибирь» и «Нефтехимик».

Расписание турнира и стоимость билетов пока не публикуют. В дирекции делают поправку на возможное развитие событий, связанных с пандемией коронавируса.

— Подробное расписание и билетная программа, в случае возможности проведения массовых мероприятий, будут объявлены дополнительно, — сообщили в пресс-службе черно-белых.

Также сообщается, что из отпуска хоккеисты «Трактора» выйдут 14 июля. Первые тренировочные сборы после медицинского обследования по плану должны начаться после 20 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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