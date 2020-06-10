Просились на осмотр: в Челябинске пьяная компания напала на прибывшую по вызову скорую
Алкогольная терапия: в Челябинске компания пьяных молодых людей атаковала карету скорой помощи, приехавшую на вызов. Из-за нападения в машине разбиты окна.
Как рассказали в пресс-службе горздрава, инцидент произошел у дома по улице Кузнецова в ночь с 9 на 10 июня. Бригада приехала на вызов к ребенку, однако пьяная компания в местном дворе решила сама привлечь внимание врачей.
— Молодые люди вели себя агрессивно и просили осмотреть их, пинали машину, разбили боковое салонное стекло. Медработники вызвали полицию, но нападавшие успели убежать. Пострадавших нет, — рассказали в горздраве.
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ИСТОЧНИК KP.RU