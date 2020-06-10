Челябинцы спасли машину соседей от загоревшегося пуха

10 Июнь 2020 2020-06-10T15:36:58+03:00

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Вспыхнувший тополиный пух во дворе на Новороссийской, 114 едва не уничтожил припаркованные автомобили. Неравнодушные жители начали выталкивать машины.

— Мой папа и другие жители нашего жилого комплекса бросились спасать машину. До приезда пожарных пытались потушить огонь, воду в ведрах носили, — сообщает жительница одного из домов.

Как сообщили в МЧС, случаев возгорания тополиного пуха в Челябинске очень много. Так, на прошлой неделе из-за этого сгорело несколько легковых автомобилей на парковке по улице Братьев Кашириных. Горожан просят не проходить мимо детворы, с интересом поджигающей «белые залежи», а также не бросать окурки мимо урны.

Между тем, в соцсетях тема тополиного пуха рассорила горожан. Одни говорят, что нужно повырубать все тополя. Другие, наоборот, отмечают, что тополь выделяет достаточно большое количество кислорода, что так необходимо в нашем промышленном городе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="224" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/784231" frameborder="0"></iframe> Жители Челябинска спасают машины от пожара.

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ИСТОЧНИК KP.RU