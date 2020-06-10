2020-06-10T14:54:21+03:00
Общество

МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

Акция действует до конца года
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МегаФон и тревел-платформа Booking.com предлагают забронировать отель в России и получить бесплатную связь в подарок. Акция действует до конца года, в ней участвует больше 64 тысяч российских отелей.

С 1 июня во многих регионах начинается поэтапный выход из карантинных мер. Это дает возможность планировать поездки по России заранее. МегаФон и Booking запустили совместную акцию, в которой абонент получает скидку 100% на абонентскую плату на месяц на любом тарифном плане, забронировав и оплатив проживание в гостинице на любой срок. Скидка будет действовать с первого дня заезда в отель, ее можно получить несколько раз, если между датами двух бронирований прошло более месяца. Услуга для абонентов МегаФона работает через специальный лендинг на Booking.com.

— Многие наши абоненты в этом году отправятся в поездки по России. Наверное, еще никогда путешествия не были такими желанными, как сейчас. Ждут гостей и в регионах, где уже начали подготовку к летнему сезону. Наше предложение даст возможность не только найти подходящий отель на время отпуска, но и бесплатно пользоваться привычными сервисами для общения с близкими — рассказывать об интересных маршрутах в соцсетях, искать новые места на карте, слушать музыку в дороге и смотреть фильмы, — комментирует коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

— Миссия Booking.com — сделать так, чтобы каждый мог открывать мир. Благодаря этому партнерству, предоставляя дополнительный бонус — месяц связи в подарок, мы продолжаем помогать нашим клиентам получать новые впечатления, путешествуя по России, — отмечает Алексей Матушкин, региональный директор Booking.com.

МегаФон и Booking.com заключили соглашение о партнерстве в декабре 2019 года, предложив абонентам МегаФона бесплатный роуминг в 130 странах мира. Предложением от партнеров воспользовались путешественники в 79 странах мира. МегаФон — единственный российский оператор, заключивший такое соглашение с крупнейшей международной площадкой по бронированию отелей. В этом году Booking.com в России сделал акцент на внутреннем туризме.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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