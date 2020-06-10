2020-06-10T15:09:31+03:00
Общество

Скверу быть: жителей микрорайона на Северо-Западе Челябинска взбудоражила дорога из щебня

Местные жители боятся, что дорога станет постоянной
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Новая зеленая зона появится не раньше 2021 года. Фото: пресс-служба мэрии ЧелябинскаНовая зеленая зона появится не раньше 2021 года. Фото: пресс-служба мэрии Челябинска
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Скверу быть: дорога из щебня, которая появилась на месте будущей зеленой зоны на Северо-Западе Челябинска, оказалась временной. Ранее жители домов в микрорайоне Академ Riverside испугались, что вместо сквера появится очередная проезжая часть.

По сообщениям от пресс-службы мэрии, сейчас на месте будущей зеленой зоны отсыпают временную дорогу для проезда техники, которая строит другой социальный объект для микрорайона — школу. Появления новой асфальтовой дороги, парковки или других подобных объектов не предвидится.

Сам же сквер обещают обустроить уже в 2021 году. Сейчас подготовлен план благоустройства территории.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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