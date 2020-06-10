2020-06-10T14:59:53+03:00
Общество

Райффайзенбанк возглавил рейтинг лучших банков России по версии американского Forbes

Всего в рейтинге представлены более 400 мировых банков, 15 из них — из России
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Американский деловой журнал Forbes составил мировой рейтинг лучших банков по предпочтениям клиентов. Всего в рейтинге представлены более 400 мировых банков, 15 из них — из России. Первое место среди российских финансовых организаций получил Райффайзенбанк.

Исследование проводилось Forbes совместно с компанией Statista в 23 странах мира. Более 40 тысяч человек в ходе опроса поделились мнением относительно обслуживания в банках, клиентами которых они являются на данный момент, а также предыдущих опытов взаимодействия с другими банками. Оценки выставлялись по общему уровню удовлетворенности обслуживанием и готовности его рекомендовать, а также по пяти дополнительным параметрам: уровень доверия, условия обслуживания, клиентские сервисы, цифровые сервисы и финансовое консультирование.

— Мы поставили перед собой цель стать самым рекомендуемым банком в России за ближайшие несколько лет и на пути к этой цели стараемся сделать так, чтобы банк стал незаметным для клиентов, а продукты и сервисы, которые мы создаем, позволяли людям фокусироваться на том, что действительно важно в жизни, — отмечает председатель правления Райффайзенбанка Сергей Монин. — Высокая оценка со стороны российских клиентов, принявших участие в исследовании Forbes, нам очень приятна: она подтверждает, что мы на верном пути.

В марте 2020 года Райффайзенбанк занял первое место в рейтинге 100 надежных российских банков — 2020 от Forbes.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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